VMware comparte sus tendencias 2020 en tecnología empresarial

La transformación digital en las industrias se desarrolla a un ritmo acelerado, influyendo cada vez más en nuevas áreas dentro de las organizaciones. Años atrás, contar con un sitio web significaba tener la estrategia tecnológica más moderna para impulsar el negocio. Hoy en día, no basta con poseer un sitio en la web e interactuar en redes sociales con los consumidores, ahora el límite está en las nubes, es decir, que no hay límite establecido.

Con el fin de no quedarse atrás, una persona cambia el modelo de su smartphone año con año, asegurando así, la mejor funcionalidad y los mayores beneficios. De igual manera funciona el área de TI en las empresas, este departamento debe actualizarse continuamente, adoptando tecnologías que le permitan liberar totalmente el potencial de sus compañías. Para algunos, esto sonará bastante obvio; no obstante, en México hay empresas que en vez de invertir en el área de TI cada año, prefieren recortar el presupuesto. Es necesario entender que el rol de la tecnología dentro de una compañía no es un lujo, sino una necesidad y un facilitador capaz de ofrecer mejores experiencias a los clientes y a los empleados.

Como parte de su compromiso de optimizar la transición de las organizaciones que quieren transformarse en empresas digitales, VMware presenta varias tendencias tecnológicas enfocadas a mejorar y maximizar el funcionamiento del negocio.

1. Nube

En general, la nube se usa para hospedar y salvaguardar un sinfín de recursos, (programas, información, aplicaciones, etc.) permitiendo su acceso a través de cualquier dispositivo. También hemos escuchado de la multi-nube, que se refiere al uso mixto de nubes públicas y privadas que permiten la distribución de los recursos en entornos públicos o privados, según el criterio de la empresa.

Ahora, la nube híbrida, como su nombre lo dice, es una unión de los beneficios de la nube pública y de la nube privada; esta nube es sin lugar a dudas, clave del éxito para las compañías del futuro, pues además de generar un ahorro en el gasto de TI de hasta 60%, cambiando de lo físico a lo digital, también permite acelerar el time-to-market de algún servicio o aplicación, a tan solo horas. También la nube híbrida genera ahorros en equipo de cómputo, protegiendo la información de la organización y favoreciendo la continuidad del negocio. Asimismo, la inversión no se volverá obsoleta y disfuncional conforme pasa el tiempo.

Optimizar su organización con aplicaciones híbridas

Una aplicación híbrida es, más o menos, un conjunto de varios microservicios: tener la posibilidad de fusionar los beneficios de datos arrojados por un proveedor de la nube y el aprendizaje automático o el análisis en otro. O quizá, un socio comercial ha creado servicios que desea utilizar junto a los datos de la empresa. Para las organizaciones, la innovación ya no está limitada por lo que les ofrece un solo proveedor de la nube. Una buena plataforma puede reunir todos estos servicios heterogéneos y ejecutarlos de formas que no se podrían hacer en ningún otro lugar.

Se comienza a ver servicios en la nube que se ejecutan independientemente de los centros de datos en la nube, se espera ver un avance más enfocado a este modelo tecnológico en el 2020.

Estas tecnologías existen para hacer los negocios más seguros, ágiles y escalables, motivo por el cual es preciso invertir en ellas, de lo contrario, no se desarrollará un crecimiento acelerado en la organización; hay que darle oportunidad a la tecnología, darse el tiempo de investigar y analizar, escuchar a los proveedores, evaluar opciones y valorar diversos proveedores. “No es una era de cambio, es un cambio de era. Y nos encontramos en la era digital”, comenta Rafael Solares, country manager de VMware México.

2. Seguridad Intrínseca

La industria de la ciberseguridad es vulnerable en México, pues según Willis Towers Watson, el 83% de las empresas nacionales sufre un ciberataque, por lo menos, una vez al año. Estos ataques son uno de los crímenes de más rápido crecimiento en el país, hecho que no ha provocado una respuesta lo suficientemente efectiva en las organizaciones, por lo que México ocupa el primer lugar en ciberataques en América Latina (Vanson Bourne 2019).

La seguridad debe ser intrínseca a la infraestructura de TI. Sin embargo, los sistemas y procesos de seguridad son demasiado críticos para interrumpirlos todos al mismo tiempo en una organización, y los profesionales de redes y seguridad se muestran renuentes a permitir riesgos.

Por ello, las empresas evolucionarán lentamente hacia modelos de seguridad intrínsecos, comenzando con una sola aplicación o un nuevo proyecto. Se está llegando a un punto en el que la política de redes y la seguridad, junto con las reglas de firewall, son simplemente atributos de una aplicación. Esto significa que las reglas y políticas se crean dinámicamente en el momento en que se ejecuta una aplicación y se pueden eliminar cuando se retira la aplicación.

3. Espacios de Trabajo Digitales

Los espacios de trabajo digitales son una plataforma inteligente que distribuye y gestiona, de manera sencilla y segura, cualquier aplicación, sin importar el dispositivo. Esto lo hace mediante la integración del control de acceso y la administración de aplicaciones y terminales multiplataforma.

La implementación de este tipo de espacios ha incrementado la productividad y la seguridad en el manejo de la información, mejorando la experiencia de los colaboradores. Asimismo, disminuye la rotación de personal y los costos operativos, al tiempo que mejora la satisfacción y la lealtad de los clientes.

En México, los millennials representan el 31% de la población en edad laboral, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y de acuerdo al estudio “The Deloitte Millennial Survey” realizado por esta consultora, un 50% de esta generación busca flexibilidad en horarios y la oportunidad de hacer home office.

“En pocas palabras, adoptando esta tecnología, usted hará más que su competencia, más fácil, a menor costo y será más rápido”, comenta Rafael Solares.

4. Infraestructura Hiperconvergente (HCI)

Finalmente, la infraestructura hiperconvergente (HCI) permite combinar los recursos informáticos, el almacenamiento y la red en un solo sistema.

Actualmente, entre el 70%-80% de las empresas en México han implementado algún tipo de solución virtual. El mercado mexicano ha crecido favorablemente a través de estas soluciones, debido a que facilita la operación, reduce la complejidad operativa y los costos, además, permite adoptar nuevos procesos y nuevos proyectos para las empresas. Todo esto lleva a las compañías hacia una nueva arena de competitividad, donde la agilidad, automatización, estandarización, reducción operativa y reducción de costos excesivos, son el nuevo ritmo de juego.

“Definitivamente, durante el 2020 y los años consecuentes, se presentarán nuevas tecnologías, nuevo hardware, nuevas formas de trabajo y tipos de colaboradores. Por esa razón, debemos estar preparados para enfrentar estos cambios y adoptar la tecnología en los procesos de negocio, de lo contrario, no podremos asegurar la permanencia de nuestras organizaciones en el mercado futuro”, finaliza Rafael Solares.