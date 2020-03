ServiceNow presenta Now Intelligence

ServiceNow dio a conocer el día de hoy el lanzamiento de Now Platform Orlando que integra el módulo Now Intelligence, una nueva plataforma de inteligencia artificial y análisis con capacidades de gran alcance. Con Now Intelligence, ServiceNow habilita a las empresas con nuevas herramientas que permiten a los empleados trabajar de manera más inteligente y rápida, agilizando las decisiones comerciales y desbloqueando nuevos niveles de productividad.

En todo el mundo, las empresas se centran en ofrecer excelentes experiencias de clientes y empleados. Y detrás de cada gran experiencia hay un gran flujo de trabajo. Eso es lo que ServiceNow permite. Con Now Intelligence incorporado en Now Platform, ServiceNow fortalece su posición como pionero en la entrega de inteligencia artificial y análisis específicos para las empresas. Now Intelligence habilita a los empleados para tomar decisiones de forma rápida y sencilla, resolver problemas, encontrar respuestas y automatizar tareas, haciendo que su vida laboral sea simple, fácil y conveniente.

Con el lanzamiento de Orlando, ServiceNow continúa brindando experiencias móviles a los colaboradores en toda la compañía, y con Now Intelligence, Now Platform ofrece excelentes experiencias:

• Ayude a las personas a realizar su trabajo de manera más inteligente y más rápida al emitir recomendaciones automáticas, predicciones y datos contextualizados que ayuden a sus equipos a actuar sobre la marcha.

• Ofrezca mejores experiencias de autoservicio con agentes virtuales inteligentes “siempre activos” en cualquier canal, para que los clientes y colaboradores obtengan rápidamente lo que necesitan y puedan tomar acciones en consecuencia.

• Predecir mejor los problemas y automatizar las acciones con agentes virtuales totalmente integrados en la Now Platform. Los clientes y colaboradores ahora están facultados para iniciar flujos de trabajo con conversaciones dinámicas que brindan resultados al automatizar las solicitudes de resoluciones rápidas, en cualquier momento y en cualquier lugar.

• Habilite mejores decisiones comerciales impulsando la transparencia y coherencia en todos los niveles de la organización, proveyendo a los equipos y líderes de proyecto con estadísticas valiosas sobre patrones y tendencias en tiempo real, para que puedan tomar decisiones más informadas e identificar rápidamente las áreas de mejora.

El lanzamiento de Orlando en Now Platform, entrega mejoras en las soluciones de análisis, inteligencia y movilidad para los flujos de trabajo de TI, empleados y clientes de ServiceNow. Las innovaciones clave en el lanzamiento de Orlando son:

Analytics Solutions

• Cloud Insights ayuda a los equipos de TI a optimizar el costo de sus activos en la nube, al hacer recomendaciones inteligentes sobre la administración de uso durante horas laborales, y elegir los recursos adecuados para hacer cumplir las políticas de uso.

• Evaluaciones de riesgo avanzadas hacen que sea sencillo para la primera línea de una organización al evaluar diferentes riesgos dentro de su trabajo diario, de modo que su segunda línea pueda adaptarse efectivamente al cambio a medida que analizan y gestionan los riesgos operativos de otro tipo en toda la empresa.

• Evaluación de la exposición de Software permite a los equipos de seguridad y TI minimicen el impacto potencial de las vulnerabilidades del día cero, al identificar rápidamente el software vulnerable, los dispositivos y servidores relacionados, para que luego inicien con los cambios inmediatamente a través de los flujos de trabajo estándar de TI.

Intelligence Solutions

• Agent Affinity for Work Assignment permite a los equipos de servicio al cliente asignar trabajo al mejor agente, utilizando un contexto inteligente para mejorar la satisfacción del cliente. Esto puede incluir: la asignación a un equipo puntual que siempre atiende a un cliente específico, agentes que han servido al cliente anteriormente o agentes que tienen experiencia con tareas relacionadas.

• Actualizaciones de Virtual Agent with Natural Language Understanding continúan construyendo innovaciones presentadas en los lanzamientos de Madrid y Nueva York, lo que facilita la creación y el mantenimiento de modelos NLU.

• CI/CD admite el uso de herramientas DevOps estándar para el desarrollo de la plataforma a escala, con el desarrollo del equipo, incluida la colaboración mejorada del desarrollador con compromisos selectivos y prevención de colisiones, procesos de implementación simplificados para agregar valor más rápido.

Soluciones de Movilidad

• Mejoras de Mobile Agent brindan experiencias móviles nativas, para que los agentes y operadores de la mesa de servicio puedan resolver problemas en cualquier momento, a través de cualquier dispositivo. Estas capacidades están disponibles en las soluciones ITSM, ITOM y Field Service Management.

• Mobile Branding and Analytics permite a los clientes configurar la experiencia empresarial Now Mobile en un entorno adaptado a la marca del cliente, impulsando un engagement más profundo y llevando la analítica los servicios que más emplean los colaboradores.

• Las campañas dirigidas a dispositivos móviles brindan a los empleados información importante y relevante (como: ‘tiempo de impuestos’, actualizaciones del sitio e iniciativas locales de TI) directamente en sus dispositivos móviles utilizando información de perfil, como departamento y tipo de trabajo. Este enfoque proactivo para las comunicaciones de los empleados aumenta la satisfacción y reduce las llamadas a la mesa de servicio.

Además, ServiceNow está ampliando Now Platform para administrar las canalizaciones de DevOps, conectando a los desarrolladores dentro de las operaciones de TI con nuevos conocimientos y automatizando los procesos de aprobación de cambios manuales que suelen consumir mucho tiempo. Esto permitirá a los clientes lanzar características desarrolladas fuera de la plataforma más rápidamente mientras se mantiene la seguridad. ServiceNow DevOps, que inicialmente estaba disponible a través de la tienda ServiceNow, ahora está disponible como parte del lanzamiento de Orlando.